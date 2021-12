Accardi: “Sarri è stato pugnalato dai suoi stessi figli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Accardi, agente:

“Sarri è venuto a cadere da dove si è rialzato, questa è la storia. Lui a Napoli aveva preso il volo ma ha trovato una squadra forte, compatta, piena di autostima. I suoi figli lo hanno pugnalato, potrà dire di avere perso con qualcosa di suo. Dall’altro lato c’è un grande allenatore che sta facendo molto bene a Napoli, che può tornare a segnare. Obiettivo Scudetto? No, salvarsi! Ma scusate, se il Napoli non ce l’ha quest’anno come obiettivo, quando? La società principale degli ultimi 10 anni è tagliata fuori, in 3 si contendono lo Scudetto. Il Napoli non può più nascondersi dietro alle dichiarazioni di routine. Chissà che non si torni a festeggiare al sud.

Rinnovo Mertens? Sia il Napoli che il calciatore devono fare un passo in avanti per far vedere quanto si amano. Al di là della questione tecnica caratterialmente aiuta la squadra. Il matrimonio prolungato può fare bene a tutti. Gatti al posto di Manolas? I giovani devono avere fiducia, se uno è bravo è bravo. Il Napoli ci può dare qualche gioia, speriamo sia l’anno buono”.