Tiziano Crudeli, giornalista: “Sassuolo? Il Milan era reduce dall’ottima partita contro l’Atletico Madrid”

A “Marte Sport Live”, Tiziano Crudeli, giornalista:

“Il Napoli ha fatto un’ottima partita. La sconfitta del Milan con il Sassuolo? Eravamo reduci dall’ottima partita contro l’Atletico Madrid, poi siamo andati a giocare in casa e abbiamo subito una lezione di gioco dal Sassuolo. Che squadra deve aspettarsi il Napoli? Sono convinto che il tipo di gioco espresso del Napoli ieri, possa mettere in difficoltà anche un Sassuolo al 100%. Il tasso tecnico degli azzurri è notevolissimo, con palla veloce e rapida. Paradossalmente, senza Osimhen e Anguissa, il Napoli ha trovato un ottimo coinvolgimento. Mertens è stato straordinario. L’Inter è convinta di essere in grado di poter vincere lo Scudetto. Non a caso ha l’attacco più forte del campionato. Ma il Napoli evidenzia la difesa più forte del campionato. Mentre l’Inter ne ha subiti 8 in più. Ci sono i presupposti per vedere un grande campionato del Napoli. Ma anche dell’Inter. E mi auguro anche del Milan. Che, dopo la delusione di ieri, magari mi rende un po’ giù di morale. Il Napoli deve rispettare le avversarie e mettere in esecuzione il gioco visto ieri. Può essere anche più forte dell’Inter”.