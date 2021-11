Testoni, giornalista: “Sassuolo test importante, sarà gasato a mille”

Su Radio Marte, è intervenuto Eduardo Testoni, giornalista, ecco le sue parole: “Il Milan in casa non perdeva in campionato da 7 mesi ed è stato sorprendente ma il Sassuolo ha meritato perché le caratteristiche del Sassuolo sono sempre le stesse, con palleggio e voglia di tenere la palla. Quest’anno ha raccolto meno di quanto avesse fatto vedere, poi contro il Milan c’è stata una prestazione totale. In casa va meno bene? Gli avversari poi fanno la differenza, certamente magari chi gioca in casa del Sassuolo si chiude un pochino di più, il processo di crescita poi sta arrivando a maturazione, ora peraltro gioca 4-3-3 per valorizzare Frattesi. La squadra cresce ma poi raccogliere risultati dipende anche dalle circostanze. Berardi mi ha impressionato tantissimo per applicazione difensiva e fisicità, poi resta negli occhi il gol di Scamacca che ha fatto una cosa pazzesca, un siluro. Va detto che non è nuovo a gol del genere. Il Napoli giocherà sempre la sua partita, l’ho visto tante volte e non è mai cambiato. Ovviamente non avere Osimhen e Anguissa ti porta ad avere linee di passaggio in meno ma i calciatori sono intelligenti e leggono le situazioni, i momenti della partita. C’è maturità. Il test importante è domani, l’Inter sta venendo su e il Sassuolo sarà gasato a 1000, una vittoria del genere dà tanta carica”.