Spalletti “scopre” Lobotka il metronomo. Centrocampo pazzesco con voti alla pari

LOBOTKA 7,5

Si fa trovare sempre smarcato in costruzione, riesce a dare ritmo alla manovra del Napoli: si muove in perpendicolare con il tempo giusto per prendere il pallone dai centrali e non farsi chiudere da Luis Alberto e Milinkovic. Ordinato in fase di non possesso, Cataldi nella ripresa si annulla per neutralizzarlo.

FABIAN 7,5

Si muove con tanta qualità, la pressione della Lazio gli mette un po’ di ansia e qualche errore lo fa. Milinkovic è uomo difficile da coprire o da bypassare: lo spagnolo, però, ci riesce. Controlla con meticolosità la mediana e alla fine arriva anche la perla del 4-0.

ZIELINSKI 7,5

Sblocca la gara prendendo il tempo sulla seconda palla a Cataldi: vince il duello con il 32 trovando anche la sostanza nella copertura del play biancoceleste quando si tratta di impedire la prima uscita laziale. Sarri gli aggiunge Luis Alberto in seconda battuta ma quando è in serata così diventa imprendibile.

Fonte: Il Mattino