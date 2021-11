Ravecchia, giornalista: “Henrique ha qualche problemino, davanti Defrel”

Su Radio Marte, è intervenuto Stefano Ravecchia, giornalista, ecco le sue parole: “Il Sassuolo in casa zoppica ma si esprime bene contro le squadre che ti aggrediscono. Per adesso solo l’Inter è arrivata al Mapei Stadium e posso garantire che senza il torto arbitrale della mancata espulsione di Handanovic non so se avrebbe perso, anzi avrebbe vinto. Certamente contro le piccole le prestazioni sono state inferiori. Può essere che ci sia qualche cambio da fare. Henrique ha giocato molto bene ma ha qualche problemino, davanti l’opzione Defrel c’è dal primo minuto, possibile dietro anche qualche novità. Stesso atteggiamento rispetto alla gara contro il Milan? L’atteggiamento è chiaro: meno possesso palla ma più verticalizzazioni”.