Per il Napoli, la svolta in sette giorni: la settimana di passione degli azzurri

Il momento chiave, quello in cui il Napoli può prendere il volo, tre partite ravvicinate importantissime, una dietro l’altra: domani la trasferta a Reggio Emilia con il Sassuolo, sabato l’Atalanta al Maradona e giovedì 9 dicembre ancora in casa la sfida contro il Leicester. Due gare di campionato contro avversari in gran forma (il Sassuolo è reduce dal blitz al Meazza sul Milan e l’Atalanta dal colpo in casa della Juventus) che potrebbero dare ulteriore slancio agli azzurri in vista poi dello scontro diretto con il Milan del 19 dicembre e il match decisivo per il passaggio del turno di Europa League contro la formazione inglese allenata da Rodgers. R. Ventre (Il Mattino)