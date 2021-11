Napoli “recuperato”: rientri per l’ultimo tour de force dell’ anno

Superato alla grande dagli azzurri il momento di difficoltà per le due sconfitte consecutive e gli infortuni di due pilastri come Osimhen e Anguissa: contro la squadra dell’ex Sarri, il Napoli ha ritrovato fluidità di manovra, solidità difensiva e forza offensiva. I l passo giusto tirando fuori tutte le sue migliori qualità. A contribuire la profondità della rosa: Mertens che ha giocato da centravanti al posto di Osimhen è stato un grande protagonista, come Lobotka che invece a centrocampo ha sostituito l’altro indisponibile Anguissa. Spalletti ha ritrovato due pedine in attacco, due esterni da aggiungere a Lozano e Insigne: Matteo Politano e Adam Ounas che si è ristabilito dall’infortunio muscolare e anche lui si è allenato insieme a tutti quanti gli altri azzurri. Recuperati anche Kevin Malcuit e Kostas Manolas: un terzino e un difensore centrale in più da poter alternare nell’ottica delle rotazioni che saranno importanti proprio in considerazione del numero di partite (sei, cinque di campionato e una di Europa League) fino alla sosta di Natale.