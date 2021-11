Mertens, è Napoli il suo paradiso dal guscio ruvido

Domenica sera, nella notte del Diez è tornato e con dei chiari gesti ha ribadito la volontà di esserci. Ma cosa ci sarà nel futuro di Mertens?, confermate anche dalla moglie Kat Kerkhofs in una lunga intervista ai microfoni di HLN.be. «Siamo dei privilegiati, abbiamo una bella vita, ma non vedo l’ora che arrivi la fine della sua carriera. A Napoli non possiamo uscire, tutti pensano di poter ottenere un pezzo di lui e non è divertente. Ma non so come sarà la vita di Dries quando smetterà. Se sei abituato a giocare davanti a 50 mila persone, come ti sentirai quando ti serviranno queste scariche di adrenalina? Lui mi risponde che se la godrà e basta . Dries è un dio a Napoli». Insomma, anche le parole della signora Mertens non lasciano spazio a particolari interpretazioniAl resto, poi, ci pensano i gol: per ora sono 139. E dopo la partita di domenica contro la Lazio anche Osimhen ha capito di avere tutto il tempo per tornare in campo perché il belga è già pronto a fare le sue veci: da vero nove, anzi da eterno nove.