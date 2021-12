RIVIVI IL LIVE – Dionisi: “Con il Napoli vorrei l’attenzione vista con il Milan; valuteremo Boga”

Termina la conferenza stampa

Il Sassuolo non è da ottavo posto. Dopo Milano, lo confermerebbe? “Confermo quello che ho già detto: ci meritiamo la classifica che abbiamo, anzi, era quasi insperata prima di Milano. Sappiamo che abbiamo ottenuto meno delle prestazioni fatte ma non è sfortuna, ognuno ha quel che si merita”.

Boga è recuperato? “Oggi si allenerà e valuteremo. Non lo rischieremo, a ieri era praticamente recuperato ma ci riserviamo di valutare l’allenamento di oggi e domani mattina, poi vedremo”.

Il Napoli senza Osimhen? “Il Napoli ha giocatori importanti, non lo devo dire io. Senza Osimhen, c’è Mertens. Hanno caratteristiche diverse: Osimhen è finalizzatore e allungava le squadra, Mertens fa giocare di più, ma sono due giocatori importanti”.

Spalletti? “Non vedo l’ora di conoscerlo. Ne ho sentito parlare tantissimo, lo apprezzo e lo ammiro per i risultati e per la personalità che ha. Sarà un piacere stringergli la mano”.

Scamacca? “E’ bravo. Di alcuni giocatori si parla tanto, l’allenatore deve cercare di parlarne meno. Sono ragazzi che vogliono migliorarsi e devono essere supportati”.

La ri-aggressione alta e la ripartenza breve? “Ci concentriamo molto sul gioco, ma spesso i gol vengono su una riconquista, su una palla persa, riconquistata, ed effettivamente siamo stati bravi perché a Milano non abbiamo aggredito alto, le qualità del Milan ed anche quelle del Napoli non lo consentono”.

Matheus Henrique? “Si è ritagliato spazio sgomitando e meritandoselo. Ha fatto un’ottima prestazione, dobbiamo valutarlo perchè è uscito malconcio dalla partita. Ancora non so se si allenerà o se riuscirà a fare tutto l’allenamento. Se non dovesse farcela, abbiamo varie soluzioni in mezzo al campo”.

Un’ altra grande, il Napoli, cosa si aspetta? “Vorrei rivedere la stessa attenzione vista in campo a San Siro. Proprio di questo ho parlato alla squadra ieri. Attenzione, applicazione, fase difensiva, cose che a volte ci sono mancate. Domani dovremo dimostrare di essere cresciuti da questo punto di vista”.

Inizio conferenza

Nella consueta conferenza della vigilia, l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha presentato la sfida di mercoledì sera al Mapei Stadium che i neroverdi disputeranno contro il Napoli.