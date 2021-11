L’idea di De Laurentiis: Maradona – Cup a Napoli. Stabilita la data

Un Maradona, c’è solo un Maradona, ma per sempre: c’è in quello che stadio che gli appartiene completamente e ci sarà in una notte, un’altra ancora tutta cerchiata di azzurro e di Albiceleste da Aurelio De Laurentiis . «Stiamo lavorando con il Ministro degli Esteri, Di Maio, e con l’ambasciatore argentino a Roma per poter organizzare il 24 maggio 2022, qui nel suo stadio, la partita tra il Napoli e la Nazionale argentina per quella che chiameremo the first Maradona Cup». Collegato in diretta con America tv, allo Show del Futbol con Hugo Maradona al suo fianco, De Laurentiis ha tolto immediatamente il velo alla prossima iniziativa in onore di un campione che domenica sera, mentre la sua statua sfilava dinnanzi ai circa quarantamila spettatori presenti, ne ha fatti ancora piangere tanti. Si giocherebbe per Maradona, con (ovviamente) Messi in campo, con tutti i campioni, gli eredi, di un fuoriclasse che con la sua scomparsa ha sparso dolore in Patria e nella sua città di di riferimento. Il campionato di serie A si concluderà il 22 maggio e a quarantotto ore di distanza, prima del «liberi tutti» per la vacanze, la grande festa in onore di Diego chiuderebbe la stagione.

Fonte: CdS