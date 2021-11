[Formazioni] Sassuolo-Napoli, in campo l’ex Chiriches. Due rientri per Spalletti

Domani sera al “Mapei Stadium”, il Napoli andrà a sfidare il Sassuolo, in una sfida valevole per la quindicesima giornata, partita dai mille spunti. Per i neroverdi allenati da Dionisi, probabile qualche cambio dal primo minuto. l’ex Chiriches al centro della difesa. A centrocampo oltre a Frattesi e Maxi Lopez, spazio ad Harroui. In attacco ballottaggio Scamacca-Defrel, con l’ex di Samp e Roma in leggero vantaggio, mentre Boga potrebbe andare in panchina. Per Spalletti invece due importanti recuperi: Ounas dall’infortunio e il tampone negativo per Politano, pronti per la convocazione per Reggio Emilia. La formazione dovrebbe essere la stessa che ha sconfitto la Lazio domenica sera.

Fonte: CdS