Ferland Mendy poteva essere un giocatore del Napoli, ecco il perchè!

Da due anni Ferland Mendy gioca e convince con la maglia del Real Madrid, ma prima dei Blancos c’era il Napoli pronto a chiudere per il calciatore francese. A svelarlo è Sky Sport in un retroscena di mercato: Giuntoli era pronto a chiudere l’operazione di acquisto, tanto da incontrare più volte le parti per confermare il tutto e da presentarsi anche a Marsiglia per concludere l’affare. Poi, però, l’imprevisto dietro l’angolo dettato dal Lione, che non voleva lasciar andare Mendy. Il Napoli arrivò ad offrire fino a 20 milioni di euro per anticipare la concorrenza, alle spalle c’era anche la Juventus, ma ad avere la meglio fu il Real Madrid di Zidane. A benedire l’affare con il club spagnolo fu anche l’offerta molto più alta, vicina ai 50 milioni.

Fonte: il Mattino.it