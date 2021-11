Cinque ultras arrestati e potrebbero esserci altri provvedimenti

Gli arresti sono scattati per Rosario Lo Monaco, Davide Romano, Alessandro Borrelli, Pasquale Forte e Giuseppe Mazzocchi. Borrelli e Mazzocchi sono stati denunciati per lesioni aggravate e Mazzocchi anche per aver violato la misura del Daspo ancora in corso. Ingente il materiale sequestrato dalla polizia: bastoni e sfollagente, ma soprattutto mazze di legno con chiodi sporgenti a dimostrazione della pianificazione che questi soggetti hanno posto in essere per compiere l’assalto ai danni dei tifosi della Lazio. Diversi ultras hanno seguito con le moto i pullman dei tifosi biancocelesti, poi hanno cercato di fermarli non appena il convoglio si è indirizzato nel traffico cittadino. Dalla Questura sono state acquisite tutte le immagini di videosorveglianza utili a svelare l’identità anche di altri soggetti – circa 40 – che hanno partecipato all’assalto. Nelle prossime ore – non appena saranno terminate le ulteriori indagini – potrebbero essere emanati altri provvedimenti tra Daspo, fermi ed arresti.

Fonte: Il Mattino