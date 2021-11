Avversario Napoli – Luca Percassi “annuncia” il rinnovo di Gasperini

L’Atalanta conferma il suo momento positivo, dopo il successo in casa della Juventus, batte per 4-0 il Venezia e si prepara in vista della trasferta di Napoli. A fine gara il presidente del club orobico Luca Percassi parla ai microfoni di Sky: “Oggi abbiamo formalizzato il prolungamento di contratto di Gian Piero Gasperini: è al centro del progetto e lo sarà fino al 2024 con opzione per il 2025. Era una cosa che avevamo condiviso quest’estate, ma stamani siamo riusciti a formalizzare l’accordo. Gasperini è la persona giusta per il nostro progetto“.

Fonte: gianlucadimarzio.com