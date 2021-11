Avversaria Napoli – Il Leicester. Gli inglesi decimi in Premier, in attacco i colpi di Vardy

Vardy è la stella del Leicester, il superbomber, alla decima stagione consecutiva con la formazione inglese: 156 reti in 368 presenze. Finora non è stato mai schierato dal tecnico Rodgers da titolare nelle sfide di Europa League e invece in Premier League ha giocato tutte le partite da titolare (13 su 13) mettendo a segno nove reti (una doppietta l’ha firmata nell’ultimo match vinto 4-2 contro il Watford). A sostegno di Vardy giostrano Lookman, Maddison e Barnes. A centrocampo importante il contributo di Ndidi e Soumarè. Difesa a quattro con Castagne, ex dell’Atalanta, terzino destro e Evans perno della coppia centrale difensiva. In porta Schmeichel.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: Il Mattino