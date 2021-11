Vittorio Tosto, Agente: “Napoli? Al momento anche un giocatore della Primavera si esalterebbe”

A “Marte Sport Live”, Vittorio Tosto, Agente:

“Mertens? Sappiamo che ha colpi e giocate, non lo devo dire io. Non è che sia andato a riprodursi o trasformarsi: ha tirato fuori dal cilindro un paio di giocate delle sue. Il primo gol è frutto di una giocata fisica oltre che tecnica, il secondo è una genialata, anche per il movimento di smarcarsi e di osservazione dell’angolino. Questi colpi non possono avere delle pause: o li hai o non li hai. Ha fatto una prestazione completa con due giocate, una straordinaria e un’altra geniale. Una prestazione per il resto normale, non ha dominato nell’aspetto fisico ma ha avuto i colpi da Mertens. Il genio parte dalla testa. Come faceva Maradona, bisogna pensare meglio e prima degli altri. Ieri il secondo gol di Mertens ha fatto vedere una genialità pari a qualche genialità di Maradona Lobotka? Il Napoli con la gestione Spalletti sta girando a mille e ha raggiunto un livello sotto tutti i profili completo. Tutti i giocatori interpretano al meglio il gioco del tecnico. Al momento anche un giocatore della Primavera si esalterebbe, perché il gioco del Napoli è esaltante. Nella gestione della palla il Napoli è la migliore squadra in assoluto: domina in ogni zona del campo e non spreca una palla. Il Napoli deve trattenere Mertens? Bisogna capire la gestione patrimoniale della società, i conti devono essere sempre in regola. Il Napoli non va mai oltre quelli che sono i propri parametri. Tutto ciò cammina di pari passo con gli obiettivi della società. Il percorso di Mertens è straordinario, poi deve ragionare sull’età e su quanto può dare. A questo va aggiunto lo stipendio. Va accontentato il calciatore ma non si può sforare il budget della società”.