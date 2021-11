Troppo facile votare l’attacco del Napoli di ieri sera

I voti del CdS sull’attacco

Lozano 7

Pericolosissimo il messicano, motore acceso e sgommate appena riceve palla. Assist per il 3-0 di Mertens come fosse una punizione a due.



L. Insigne 7,5

Crea i presupposti per il primo gol di Mertens. Fa innervosire Patric, costringendolo a brutti interventi. Pungente come al solito.

Mertens 9

Imprendibile tra le linee, come si vede nell’azione del primo gol che costruisce allargando il gioco su Lozano e cercando di andare a concludere. Onora la memoria di Maradona con una doppietta da urlo: fa scivolare Acerbi, mette a terra Patric con un dribbling e infila Reina. Il pallonetto per il 3-0 è una poesia balistica alla Dieguito per intuizione, esecuzione e traiettoria. Esce con la standing ovation: tutti in piedi per Dries.

Fonte: Cds