SKY – Tampone negativo per Politano e Spalletti ha deciso in vista del Sassuolo

Il Napoli, dopo la splendida vittoria per 4-0 contro la Lazio, in mattinata ha ricevuto un’altra buona notizia. Per Matteo Politano il tampone è stato negativo e secondo il collega di Sky Francesco Modugno, verrà convocato per la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Mister Spalletti poi deciderà se giocherà a partita in corso.

La Redazione