SERIE A FEMMINILE – M. Panico (all. Pomigliano): “Doppio test amichevole costruttivo in vista della Fiorentina”

Il campionato di serie A femminile è fermo per via delle sfide di Coppa Italia e delle gare dell’Italia del c.t. Milena Bertolini. Le squadre nel frattempo giocano gare amichevoli, compreso il Pomigliano contro l’Under 16 della Paganaese e ieri contro la Juve Stabia. Il mister della compagine campana Mimmo Panico fa un bilancio del momento della squadra in vista della trasferta di Firenze. “Sono state due settimane di carichi di lavoro molto importanti visto lo stop del campionato per la Coppa Italia e per le nazionali. Abbiamo effettuato un lavoro di richiamo generale, non tralasciando nessun concetto. Sedute di allenamento intervallate da due partite amichevoli molto impegnative, giocando contro due squadre giovanili professionistiche maschili. Il livello si è alzato molto e le ragazze hanno disputato due ottime gare. Ora ci riposiamo e lunedì si riparte. Dobbiamo aspettare il rientro delle ragazze che sono in trasferta con le rispettive nazionali, i carichi di lavoro si abbasseranno e daremo spazio alle nostre idee di gioco preparando al meglio la trasferta di Firenze”.

