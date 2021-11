Sarri a lezione da Spalletti per i 90 minuti azzurri più belli

La Lazio è stordita, barcolla sull’1-0 di Zielinski (7′), che nasce da una percussione di Lozano e cede nella verticalità sull’asse Insigne-Mertens, germogliata dalla coralità della manovra nei suoi 21 passaggi e sublimata dallo slalom dello scugnizzo belga.

La Lazio non riesce mai ad uscire dal basso e per arrivare (raramente) lassù ha bisogno di strappi, non del football di Sarri, ma quando Mertens, riconoscente e “ingrato” verso il suo “mentore” Sarri, attinge dalla propria genialità la magìa d’un pallonetto che sa d’arabesco, la Lazio intuisce ch’è finita prestissimo, o forse non è mai cominciata.

Sarà stata la mano di Diego, insieme al piede di Mertens, ma nella sera dell’omaggio alla memoria d’un Fenomeno si vedono i 90′ stagionali più belli. In 29′ minuti, quelli iniziali, il Napoli fa ciò che vuole con una naturalezza sgargiante, si prende il campo, il pallone e la partita, sommerge la Lazio in ogni angolo del campo e quasi non avverte l’assenza di Osimhen, Anguissa e Politano.