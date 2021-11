Pergamo, vignettista: “Sarri ha bisogno di tempo per mostrare il suo gioco, a Napoli era diverso”

“L’evento di ieri ha portato un grande trasporto emotivo, lo stadio era pieno molto prima della partita proprio in virtù dell’inaugurazione della statua di Maradona. I tifosi si sono esaltati e hanno, a loro volta, spinto la squadra alla prestazione che tutti abbiamo visto. Occhio, però: sul risultato di ieri ha inciso molto la pessima prestazione della Lazio che, complici i due gol del Napoli nei primi minuti, è stata inesistente. Quando hanno provato a fare qualcosa, come la grande conclusione di Luis Alberto, c’è stato il miracolo di Ospina. Sarri finito come Pietro Savastano? Sono sempre dell’idea che Maurizio abbia bisogno di tempo ed un giusto mercato per poter dimostrare il suo gioco. Anche a Torino non ha avuto il giusto tempo ed i risultati si sono visti. A Napoli, poi, poteva contare su un gruppo che per lui era disposto a sacrificarsi, cosa che alla Juventus prima, ed alla Lazio poi, non sto riscontrando”.