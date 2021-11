Nella serata di Napoli-Lazio, una macchia viene dal gruppo degli ultrà

In una serata davvero emozionante, presentazione statua di Maradona, con video e canzoni, il netto successo del Napoli, con conseguente primato, contro la Lazio per 4-0, è stato macchiato da un brutto evento nel pre-gara. Nei pressi di Via Terracina c’è stato l’assalto di un gruppo di ultrà azzurro al pullman dei tifosi biancocelesti. Il tutto ha portato ad una colluttazione tra le parti, con due tifosi ospiti feriti e medicati in ospedale, oltre al poliziotto. I facinorosi, o sedicenti sono stati accompagnati dalla Questura di via Medina. Questa mattina gli uffici del Questore Alessandro Giuliano fornirà ulteriori particolari. Mentre c’è stato il giro di campo della statua del “Pibe de Oro”, ci sono state purtroppo scene di guerriglie urbana.

Fonte: Il Mattino