Neuhaus, pronto l’assalto da parte del club partenopeo

Leader del centrocampo del Borussia Monchengladbach, nazionale tedesco con già 9 presenze e 2 gol, Florian Neuhaus è pronto per fare il grande salto. Il 24enne di Landsberg am Lech, che il ‘gladbach ha preso dal Monaco 1860 già quattro anni fa per prestarlo per una stagione poi al Fortuna Dusseldord, è tra i migliori interpreti del centrocampo in Bundesliga e non soltanto. Fioccano le pretendenti e il Napoli è pronto a investire forte sul giocatore. Contratto fino al 2024, Neuhaus è il primo nome per gli azzurri in caso di un addio a centrocampo anche se non mancano estimatori in tutta Europa.

Fonte: Tuttomercatoweb.com