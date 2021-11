Moglie Mertens: “A Napoli non possiamo uscire, non è divertente”

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di HLN.be in cui si è soffermata sulla sua vita e quella dell’attaccante azzurro:

NEL PRIVATO

“A volte non riesco a gestire bene la debolezza e questo è dovuto anche alla mentalità sportiva di Dries. Cerco di non appesantirlo, di non dargli preoccupazione. Quando a volte brontolo, Dries mi dice di guardarmi intornno, di vedere dove vivo e cosa ho. E io so che ha ragione, ho una vita molto bella. Il nostro cane Juliette mi dona sempre un sorriso. Io e Dries l’abbiamo cresciuta come se fosse nostra figlia, fa davvero parte della nostra famiglia. So che è sbagliato, ma a volte dorme anche nel nostro letto. Ci ha resi mamma e papà per la prima volta”.

DOLCE ATTESA

“Quando ho scoperto di essere incinta speravo fosse femmina perché volevo che Dries rivivesse l’esperienza di mio padre, che sentisse l’amore di una ragazzina nei suoi confronti. Io persi mio padre a 16 anni e mi manca molto. Poi si è rivelato essere un maschio, ci ho messo un po’ ad abituartmi ma l’idea di avere un nuovo grande amore maschile nella mia vita mi conforta. Quando partorirò tornerò in Italia (Kat è in Belgio per ‘Ballando con le Stelle’, ndr) perché voglio che Dries sia con me. Su questo tema il mondo del calcio non è molto umano, può essere che partorirò il giorno di una partita e non gli permetteranno di venire. Io non voglio costringerlo a fare nulla di sbagliato, voglio solo che faccia la cosa giusta”.

IL CONTRATTO DI MERTENS

“Se dovessi scegliere io rimarrei a Napoli. Io e lui abbiamo trovato un paradiso qui, un paradiso nascosto in un guscio ruvido. Quando abbiamo un po’ di tempo libero ce ne restiamo a casa, ordinando al McDonald’s e rilassandoci. Guardiamo una serie insieme, è un nostro momento. Siamo dei privilegiati, abbiamo una bella vita, ma non vedo l’ora che arrivi la fine della sua carriera. A Napoli non possiamo uscire, tutti pensano di poter ottenere un pezzo di lui e non è divertente. Ma non so come sarà la vita di Dries quando smetterà. Se sei abituato a giocare davanti a 50 mila persone, come ti sentirai quando ti serviranno queste scariche di adrenalina? Lui mi risponde che se la godrà e basta”.

Fonte: HLN.be