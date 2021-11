Milena Bertolini (c.t. Italia): “Contro la Romania per ritrovare gioco ed identità”

Domani alle ore 17,30 l’Italia del c.t. Milena Bertolini ci sarà la trasferta in Romania, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta contro la Svizzera. La gara verrà trasmessa da Rai 2 e in conferenza stampa le parole del mister delle azzurre. “Siamo tre squadre a giocarci i primi due posti: dopo la sconfitta di venerdì, dovremo essere brave a reagire, affrontando la Romania con grande entusiasmo e voglia di riscatto. C’è tanta amarezza per il k.o. patito contro la Svizzera, per quell’approccio alla sfida così timoroso che ha condizionato tutta la partita. C’è però anche la consapevolezza che quando riusciamo a mettere in pratica sul campo quello che sappiamo fare, a prescindere dalle interpreti, diventa difficile per ogni avversario affrontarci. Dobbiamo ripartire dal gioco, dalla nostra identità, i risultati, poi, saranno una conseguenza”.

Fonte: figc.it