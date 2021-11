Mertens ritorna bomber sotto gli occhi di Sarri

E’ il catalizzatore di tutto il gioco offensivo. Falso nove, dicono, ma all’atto pratico è il più centravanti di tutti. Anche in occasione del gol di Zielinski, quello che sblocca il risultato dopo 7 minuti, c’è lo zampino di Dries. Tutta la difesa biancoceleste va in marcatura sul belga e si dimentica di Piotr che da posizione comoda comoda deve solo prendere la mira e sganciare il missile terra-aria per infilare Reina. Il tutto sotto gli occhi di Sarri, l’uomo che ha sostanzialmente inventato il Mertens prima punta. «Mi spiace perché a lui tengo tanto, ma stasera non è andata come voleva», ha commentato Mertens. «Abbiamo giocato una delle migliori partite, è importante fare così anche in futuro. Ci sono tante partite complicate, ma siamo stati perfetti. Mi fanno piacere i gol: quando sei fuori e lavori duro per tornare non è facile, la squadra stava giocando bene, poi Osimhen si è fatto male ed era importante farsi trovare pronto. Le critiche non mi infastidiscono, tocca a me smentirle. Ora voglio fare bene mercoledì e anche domenica. Futuro? Spero di restare qui». Fonte: Il Mattino.