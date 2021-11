Mazze e bastoni, fermi e daspo prima di Napoli/Lazio

Prima del match Napoli/Lazio, nel corso dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine all’esterno dello stadio Maradona, sono state trovate anche alcune persone in possesso di coltelli, mazze e bastoni. Sono stati effettuati dei fermi anche per questa ragione. Sin da quando si è insediato il questore Alessandro Giuliano ha agitato il pugno duro contro chi si macchia di reati connessi agli eventi sportivi: decine di Daspo sono stati inflitti alle persone che non rispettano le regole sugli spalti e all’esterno dello stadio. Misure di prevenzione rigidissime, ma nonostante l’ammirevole sforzo ci sono ancora dei gruppi che, sfruttando la fede calcistica, continuano a macchiare con la violenza le partite di un Napoli primo in classifica.