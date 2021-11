Lobotka: “Mi sono divertito tantissimo

Quella di ieri non è stata solo la serata di Mertens. Alla festa si sono uniti anche Piotr Zielinski e Fabian Ruiz: centrocampisti che all’occorrenza sanno far valere il peso dei loro gol. Il polacco ha sbloccato il risultato con un missile, mentre Fabian ha messo il punto esclamativo sulla vittoria con un gol alla Fabian: tiro dal limite dell’area con pallone che spegne la sua corsa direttamente sul palo lontano. Non una novità per lo spagnolo che così ha messo la ciliegina su una torta decisamente molto ben confezionata. Dal lancio per il gol di Mertens all’infinità di palloni recuperati e gestiti in mezzo al campo per tutta la gara. Protagonista a tutto tondo, alla faccia di chi pensava che le sue prestazioni monstre fossero legate solo ed unicamente dalla presenza di Anguissa al suo fianco. Come non detto, però, perché quella di ieri è stata una prova maiuscola da parte di Fabian che accanto a Lobotka ha preso la squadra per mano e ha deciso a suo piacimento la velocità di tutto il Napoli. Prova di maturità, prova da leader: gol a parte. «Mi sono divertito tantissimo, al di là del risultato. Conosciamo bene Dries: è un bene per noi che stia così bene. Senza Osimhen, con lui stiamo tranquilli», ha chiosato Lorenzo Insigne.