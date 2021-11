Lazio, confronto lunghissimo tra Sarri e i giocatori dopo la sconfitta

Quasi un’esame di coscienza. Un’ora di riunione e analisi video prima dell’inizio della seduta. Doveva iniziare alle 11.30, la Lazio si è presentata in campo in netto ritardo, intorno alle 12.30, perché precedentemente è andato in scena un lungo confronto tra Sarri e la rosa biancoceleste. Sono stati analizzati gli errori commessi ieri sera a Napoli, si cercano di capire le motivazioni che di tanto in tanto portano la Lazio a prestazioni così negative, quasi scioccanti per quanto deludenti.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: Lalaziosiamonoi.it