I colpi di genio nella notte di D10s. Il voto a Mertens non è normale

LOZANO 6,5

Strappa su Hysaj in più di una circostanza, ma non trova sempre il giusto timing dell’inserimento o la giusta cattiveria nella conclusione. Col passare dei minuti migliora il coordinamento con i compagni: trova l’assist per il gol di Mertens. Poi è l’unico che non capisce che deve far calare il ritmo.

INSIGNE 6,5

Sarri cambia e schiera Patric per fargli montare la guardia: serve a poco. Entra in modo determinate nell’azione del secondo gol, riesce ad essere sempre lo scarico giusto per il compagno, con tanti lanci del Napoli a tagliare il campo. Poi è un continuo sacrificarsi, essere presente anche senza particolari lampi.

MERTENS 9

In linea di galleggiamento tra Acerbi e Luiz Felipe: difende il pallone in occasione del gol di Zielinski, sfodera un pazzesco pezzo di bravura per il raddoppio. Poi, la gemma assoluta: testa bassa, tanto non ha bisogno di prendere la mira, sa già dove calcerà. Destro dal limite, bum.

Fonte: Il Mattino