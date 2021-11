FOTO – SSCN – Lobotka, un metronomo, col 97% di passaggi riusciti

Il Napoli ieri ha battuto la Lazio al Maradona per 4-0, in una serata speciale, dove uno dei migliori in campo è stato Stanislav Lobotka. Il profilo Twitter della SSCN mette in evidenza i numeri che riguardano il centrocampista azzurro.

150 passaggi effettuati!

97% di passaggi riusciti!

9 recuperi palla!

Un metronomo…Lobo

