Crosetti: “Il Napoli non è primo in classifica per caso, ha trovato con Spalletti la continuità”

Maurizio Crosetti, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show. “Ringrazio Napoli come storia, come sentimento popolare, come memoria calcistica. Sono stato travolto da queste emozioni, ha smesso di piovere durante il giro di campo della statua per poi iniziare a grandinare. Caso plusvalenze? Le inchieste non si commentano, ma non siamo così ipocriti a nascondersi dietro un dito. Il calcio è malato da droghe che non sono chimiche, ma da quelle finanziarie. Prova ad uscirne, mescolando un po’ le carte: dare la colpa al Covid, mi sembra un modo di trovare una scusa. È quella che una si chiamava finanza creativa e che oggi la magistratura chiama in altro modo. Il Napoli non è primo in classifica per caso, ha trovato con Spalletti la continuità che non aveva trovato con i vecchi allenatori. Spalletti sembra aver trovato un meccanismo quasi perfetto. Sta rientrando l’Inter che è molto forte, il Napoli è quello che gioca meglio ma neanche il Milan è lì per caso”