Caos plusvalenze – Potrebbero arrivare multe e penalizzazioni

Indagine plusvalenze. La Procura di Torino ha trasmesso, come da essa stessa spiegato, per conoscenza gli atti anche alla Procura della FIGC. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, prima della richiesta di iscrizione alle prossime coppe europee (febbraio/marzo 2022) potrebbero arrivare severi provvedimenti. Si andrebbe prospettando un sisma per tutto il calcio professionistico italiano, sugli scudi, ovviamente, la Juventus che potrebbe subire penalizzazioni anche di 7 punti sull’attuale classifica in campionato. Nel mirino, però, ci sarebbero tante altre società professioniste dalla Serie A alla Serie C ed alle stesse potrebbero essere comminate sanzioni che vanno dalla multa alla sottrazione di punti in classifica.