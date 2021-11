Approfondimento A. Pisciotta – Napoli-Lazio: poker azzurro e primato

Approfondimento sul Napoli nella quattordicesima partita di Serie A contro la Lazio giocata il 28 ottobre alle 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Nella serata in cui si celebrava Diego Armando Maradona, il Napoli di Spalletti domina contro la Lazio dell’ex Sarri e allunga di tre punti il primo posto in classifica. Di seguito l’analisi dei goal fatti.

Primo Goal – al 7′ Zielisnki (1-0)

La partenza degli azzurri è stata davvero lo sprint che in pochi si aspettavano. L’azione che porta al vantaggio azzurro, comincia sulla destra con palla tra i piedi di Lozano. Si vede (figura 1) che Mertens attacca i due difensori centrali, chiedendo palla tra i piedi. Ed il compagno prova a servirlo, ma con un rimpallo la palla resta a limite dell’area. Dove si avventa Zielinski che di prima porta in vantaggio i suoi. Considerando che le due linee avversarie erano ben sistemate, strette, è stato un errore dei centrocampisti non abbassarsi a recuperare la respinta.

Secondo Goal – al 10′ Mertens

Pochi minuti ed il Napoli raddoppia, lancio di Ruiz (figura 2) a scavalcare le due linee difensive che erano ancora una volta ben messe in linea. Dall’immagine si intravede Mertens che era venuto incontro alla palla, ma il centrocampista decide di scavalcare; così l’attaccante si gira e punta la porta, e servito da Insigne (figura 3), con un azione personale trova il goal. Facendo registrare durante l’esultanza che lui è qui e vuol restare a Napoli.

Terzo Goal – al 29′ Mertens

Terzo goal degli azzurri che arriva ancora nel primo tempo; con un azione stavolta partita dalla sinsistra, sul lato del capitano Lorenzo Insigne. Il capitano (figura 4), seppur aveva altre due possibilità interessanti; la prima per Mertens diretto in area, la seconda per Zielinski nei piedi per un 2vs2; decide di tornare indietro per Fabian Ruiz, quest’ultimo trova (figura 5) dall’altro lato Lozano solo. Il messicano invece di puntare l’avversario, come suo solito, trova il movimento di Mertens (figura 6); che di prima tira sul secondo palo registrando così la sua doppietta. Nel fermo immagine si nota ancor di più nell’ingrandimento come il belga ha guardato il movimento del compagno Zielisnki, per poi smarcarsi e ricevere la palla.

Quarto goal – al 85′ Ruiz

Quarto goal che arriva con un sinistro preciso di Fabian Ruiz, che sigilla così una prestazione suntuosa. L’azione parte con un giro palla in quanto Elmas era chiuso sulla fascia destra; trova in appoggio Di Lorenzo, quest’ultimo invece trova (figura 7), accanto Fabian; che dopo aver portato palla decide di metterla lì sul palo lontano dove l’ex Reina non può arrivare.

Conclusioni dell’approfondimento

Seppur dopo una sconfitta in quel di Mosca, gli azzurri hanno saputo reagire nella serata dedicata a Diego Armando Maradona. Spalletti ha il merito dalla sua di avere un gruppo che davanti le difficoltà sa tenersi stretto e giocare da tale. Fino a qualche mese fa si parlava di Mertens ormai finito come calciatore, eppure da un paio di partite sembra crescere sempre più a livello di condizione e rendimento. Certo non abbiamo visto la profondità con i movimenti di Osimhen ma forse è proprio questa la consapevolezza di Spalletti; che chiunque gioca deve dare il massimo anche per i compagni che non possono giocare, ed è stato dimostrato con una partita quasi perfetta. Ora l’appuntamento è mercoledì 1 dicembre alle 20.45 con la trasferta a Sassuolo, per confermarsi capolista della Serie A.

Premi qui per seguire altre notizie

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

RIPRODUZIONE RISERVATA ®