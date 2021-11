TENNIS – L’Italia ai quarti di Coppa Davis e sfiderà la Croazia

L’Italia del tennis, prosegue, senza intoppi la marcia vincente in Coppa Davis. Dopo aver sconfitti gli Stati Uniti, ieri sera Sonego e Sinner hanno battuto i colombiani Meja e Galan. Il ragazzo piemontese lo ha fatto in tre set (6-7; 6-4; 6-2), mentre il classe 2001 (7-5; 6-0). Ai quarti la squadra di Filippo Volandri affronterà quasi certamente la Croazia di Cilic ancora a Torino, e in caso di passaggio del turno, la final-four a Madrid, per riconquistare quella “insalatiera” che manca dagli anni ’70.

Fonte: sport.sky.it