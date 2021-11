Spalletti contro la Lazio alla presa con due ballottaggi

Recuperano Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, disponibili per giocare domani dal primo minuto contro la Lazio. Tutti e due avevano saltato la trasferta in Russia contro lo Spartak per motivi precauzionali, il capitano per un’infiammazione al ginocchio destro e lo spagnolo per un affaticamento muscolare. Torna a disposizione anche Diego Demme che è guarito dal Covid: il centrocampista tedesco andrà in panchina. Spalletti, quindi, recupera pezzi: saranno cinque domani gli assenti, Osimhen, Anguissa, Politano, Ounas e Zanoli.

Un dubbio riguarda il centrocampista da affiancare a Fabian Ruiz e Zielinski: il ballottaggio è tra Elmas e Lobotka con il macedone che parte favorito, anche perché con lui in campo ci sarebbe la possibilità di affidarsi a più sistemi di gioco, il 4-2-3-1 e il 4-3-3.

In attacco il ballottaggio è per il ruolo di punta centrale tra Mertens e Petagna con il belga che parte favorito per giocare da punta più avanzata, sulla destra ci sarà il messicano Lozano. In porta torna Ospina, la difesa a quattro tornerà quella tipo con la coppia centrale formata da Koulibaly e Rrahmani e i due terzini Di Lorenzo e Mario Rui. In panchina Malcuit, Manolas e Ghoulam: Spalletti avrà ora la possibilità di cambiare pedine in corso anceh in difesa. Fonte: Il Mattino