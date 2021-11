SERIE A – Udinese-Genoa 0-0, primo punto sulla panchina ligure per Schevchenko

Questa mattina, nel classico lunch-match, si è giocata alla “Dacia Arena”, la sfida tra l’Udinese e il Genoa, gara che vale tanto in zona retrocessione. Nella prima frazione i rossoblu sono entrati con il piglio giusto con Rovella sugli scudi a centrocampo e l’intraprendenza di Bianchi. Per i padroni di casa invece solo Deulofeu prova a infastidire Sirigu. La migliore occasione da gol è con Ekuban, ma tutto solo calcia sul fondo su azione in contropiede. Nella ripresa i ragazzi di Gotti entrano con un altro piglio. Wallace da ottima posizione calcia sul fondo e poi è sfortunata con il palo di Beto. Nel finale però i liguri vanno ad un passo dal gol vittoria, Ghiglione si fa parare il tiro dal limite da Silvestri. Il primo punto per Schevchenko sulla panchina del Genoa, a tratti anche bene sul piano dell’organizzazione, male invece l’Udinese che è in un periodo difficile sul piano del gioco e dei risultati.

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck (46′ Samardzic), Samir; Molina (55′ Makengo), Arslan (55′ Perez), Walace, Udogie; Pereyra (15′ Pussetto), Deulofeu (85′ Success); Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, De Maio, Forestieri, Jajalo, Nestorovski, Soppy. Allenatore: Luca Gotti.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro (90′ Toure), Badelj (73′ Hernani), Rovella, Cambiaso; Ekuban, Bianchi (73′ Pandev). A disposizione: Semper, Marchetti, Bani, Behrami, Buksa, Galdames, Ghiglione, Portanova, Vanheusden. Allenatore: Andriy Shevchenko.

ARBITRO: Meraviglia

AMMONITI: Vasquez, Sabelli, Molina, Makengo

A cura di Alessandro Sacco