SERIE A – Napoli-Lazio 4-0, i top della squadra azzurra

Nella serata dov’è stata scoperta la statua di Maradona, con immagini e commozione, il Napoli ha affrontato la Lazio degli ex Sarri, Reina e Hysaj. L’inizio è magico per gli azzurri che sbloccano la gara con il tiro potente di Zielinski. Al minuto 10, il numero del “Pibe de Oro”, segna Mertens che riceve palla da Insigne e con un dribbling nello stretto batte Reina. I biancocelesti cercano la rete, prima con Luis Alberto, miracolo di Ospina e poi Acerbi che coglie la traversa. I partenopei però hanno un Mertens in forma, il belga riceve la palla da Lozano e con un tiro a palombella batte il portiere ospite. Nella ripresa gara in gestione, dove tra i cambi arriva anche la rete chirurgica di Fabian Ruiz. Il Napoli balza da solo in testa alla classifica e mercoledì c’è la trasferta contro il Sassuolo. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Ospina 6,5 – In una serata dove il Napoli concede poco all’attacco della Lazio, il portiere colombiano si mette in luce con una parata magistrale su Luis Alberto. Come sempre sicuro con i piedi, insomma una certezza tra i pali.

Koulibaly 7,5 – Il difensore senegalese, dopo la serata di Mosca non delle migliori, stasera si ritrova con una gara senza intoppi. Stravince il duello con Immobile e non sbaglia una diagonale in scivolata. Ecco il K2 insuperabile.

Rrahamani 7 – A Mosca è entrato nel finale, dove aveva dimostrato di essere attento. Stasera il difensore del Kosovo, ha come sempre giganteggiato in mezzo alla difesa e fino alla fine resta sul pezzo. Una coppia che regala solidità con Koulibaly.

Mario Rui 6,5 – Il laterale portoghese questa sera aveva voglia di rivalsa e il primo tempo gioca anche in mezzo al campo. Prestazione positiva, nella ripresa deve difendere su Lazzari e sfiora anche la rete personale. Si riprende la zona mancina.

Lobotka 7,5 – A Mosca aveva giocato una gara non brillante, ma stasera è stato sublime. Tutti i palloni li ha presi lui ed ha pressato come pochi. Lo slovacco resta concentrato tutta la partita e ritrova davvero la voglia di esprimersi al meglio nella mediana.

Fabian Ruiz 7 – Il centrocampista spagnolo è stato recuperato in extremis e dopo un paio di giocate non positive, poi prende in mano alla gara e comanda a centrocampo. Il gol nei minuti finali è la ciliegina sulla torta.

Lozano 7 – L’esterno messicano cercava una serata per riscattarsi e contro Hysaj davvero fa la differenza. Da un suo cross nasce la rete di Zielinski e serve poi a Mertens, dove il belga regala un colpo da campione. Esce stanco, ma questo è il messicano che tutti si aspettano.

Zielinski 7 – Il centrocampista polacco, si ripete dopo la rete contro l’Inter, con un altro gol di potenza. Ha ritrovato la potenza in mezzo al campo e una condizione che cresce in maniera evidente. Spalletti ha ritrovato il giocatore di qualità della mediana.

Insigne 6,5 – Per il capitano, manca solo il gol personale, ma ritrova comunque la sicurezza nelle giocate. Suo l’assist per la rete di Mertens. Dà una mano anche in difesa. Peccato che la rete non c’è stata, ma per stasera può bastare.

Mertens 8 – Nella serata dedicata a Maradona, con la statua e le immagini, il “Ciro” belga è in serata di grazia. Due reti, una più bella dell’altra. La prima con il dribbling nello stretto e palla nell’angolino. La seconda con il classico tiro a palombella, colpo che non gli è nuovo. Per il resto corre come un matto e fa capire che vuole restare a Napoli.

A cura di Alessandro Sacco