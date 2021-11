SERIE A – Formazioni ufficiali delle gare di La Spezia e Milano

Questo pomeriggio si giocheranno due gare davvero interessanti per la testa e la coda della classifica, valevole per la quattordicesima giornata. Il Milan affronterà il Sassuolo, occasione per riallungare sull’Inter e mettere pressione al Napoli. In Liguria lo Spezia sfiderà il Bologna, entrambe con voglia di vendicare le recenti sconfitte. Ecco le formazioni ufficiali.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Bastoni, Maggiore; Strelec, Nzola, Antiste.All.: Thiago Motta.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo Touré, Tonali, Conti, Kalulu, Maldini, Messias, Krunic, Gabbia, Pellegri, Kessié. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Peluso, Harroui, Chiriches, Toljan, Traoré, Defrel. All.: Dionisi.

A cura di Alessandro Sacco