Riecco Fabian Ruiz: lo spagnolo pronto a riprendersi il centrocampo

Riecco Fabian Ruiz, lo spagnolo è pronto a riprendersi il centrocampo. Si è inteso quanto sia uomo chiave, quanto sia determinate nel Napoli per la costruzione della manovra. Contro la Lazio i duelli chiave sono previsti proprio a centrocampo: ci sarà Zielinski, mentre l’altra maglia, per la mediana a tre, se la giocano Lobotka ed Elmas. Qualsiasi sistema tattico scelga oggi mister Spalletti, lo spagnolo è sempre fondamentale la sua qualità nel giro palla detta i tempi dell’ impostazione azzurra. Contro l’Inter domenica scorsa al Meazza per Fabian Ruiz è stata una delle peggiori prestazioni di questa stagione, una prova sotto tono rispetto a quanto visto in stagione. Fabian è stato decisivo anche per i tre gol messi a segno conto Genoa, Udinese e Bologna e i due assist con Udinese e Verona in campionato e contro il Leicester in Europa League. Stasera si rinnova la sfida a distanza con il centrocampista spagnolo della Lazio, Luis Alberto. Tre partite in sei giorni per il Napoli, con Spalletti che ha perso Anguissa e recuperato Demme, soluzioni ed alternative con il valore aggiunto, Fabian Ruiz.

Il Mattino