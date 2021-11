PRIMAVERA 1 RISULTATI – Impresa della Samp contro i campioni d’Italia dell’Empoli

Domenica di campionato Primavera, valevole per la decima giornata e non sono mancati i risultati a sorpresa. La Sampdoria ha battuto i campioni dell’Empoli per 2-0. Il Cagliari vince per 2-1 contro il Milan e riscatta le recenti prestazioni. L’Inter batte nella ripresa il Pescara, nel classico testa-coda, infine pari a reti bianche il march Fiorentina-Genoa.

Inter-Pescara 2-0

Sampdoria-Empoli 2-0

Cagliari-Milan 2-1

Fiorentina-Genoa 0-0

A cura di Alessandro Sacco