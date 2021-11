Pepe Reina e la “manita” che vuole riscattare a Napoli

Lo scorso campionato, Napoli-Lazio, dove si giocò senza pubblico, causa Covid, gli azzurri vinsero per 5-2 e per l’ex Pepe Reina fu una serata davvero da incubo. La “manita” e le incertezze su alcune reti subite non sono certo da un portiere che in maglia azzurra ha vissuto anni meravigliosi. Dallo scudetto sfiorato nel 2018, fino alle sfide di Champions League, ma stasera c’è voglia di rivalsa con la maglia della Lazio e lo farà assieme al terzo ex della sfida, ovvero Hysaj. Anche contro la Juventus, certamente non una partita, dove non ha lasciato segnali positivi, visto l’uscita errata su Chiesa. Sulla formazione c’è un solo dubbio da sciogliere, chi tra Felipe Anderson e Zaccagni a completare l’attacco, l’ex Hellas Verona in vantaggio sul brasiliano.

Fonte: Daniele Rindone CdS