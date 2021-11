Oggi assenti tutti gli eredi di Maradona. Prevalgono i contrasti legali

La celebrazione di Diego tra la gente, la sua gente e nel suo stadio, andrà in scena oggi nel segno dell’amicizia: dopo un incontro tra Bruscolotti e De Laurentiis, infatti, gli azzurri del primo scudetto hanno deciso di partecipare alla cerimonia in programma prima di Napoli-Lazio, nel corso della quale sarà svelata la seconda statua dedicata a Maradona.Il presidente e l’ad della lega Serie A, Dal Pino e De Siervo; il governatore De Luca e il sindaco Manfredi. Assenti invece Diego jr, Dalma, Gianinna e gli altri eredi: una scelta spiegata in virtù delle tensioni legali in atto con Ceci, antico membro dell’entourage di Diego che ha donato l’opera, per questioni relative ai diritti d’immagine. F. Mandarino (CdS)