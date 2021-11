Nonostante tutto la difesa azzurra è ancora la meno battuta. La classifica

Il Napoli, quindi, punta a riprendere la strada giusta da domenica contro la Lazio per tornare al trend positivo dei primi tre mesi in cui gli azzurri hanno incassato solo 4 reti in 12 partite di campionato e 6 in 4 sfide di Europa League. La squadra di Spalletti che con 7 reti al passivo resta comunque di gran lunga la difesa meno battuta, seguita dal Torino a quota 13 e da Roma, Juventus, Inter e Milan che di gol ne hanno incassati 15. E il tecnico toscano ora potrà contare anche su due pedine in più Manolas e Malcuit che sono tornati disponibili ed erano entrambi in panchina contro lo Spartak Mosca: il difensore centrale greco e il terzino francese potranno quindi entrare nel giro delle rotazioni e così Spalletti potrà avere più soluzioni a disposizione. Di Lorenzo finora è stato l’unico a giocare da titolare, dal primo all’ultimo minuto, tutte le partite di campionato riuscendo a mantenere sempre un rendimento alto e anche Mario Rui ha sempre giocato dal via tutte le gare di serie A mantenendo un buon livello. Fonte: Il Mattino