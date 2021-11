Napoli e Lazio, primati allo specchio: tiri contro miglior difesa

La Lazio è la squadra con la percentuale di tiri nello specchio più alta in Italia e nei 5 campionati top d’Europa (111 tiri totali, 64 nello specchio, 58%), s’avvicina solo il Liverpool (55%), i dati si riferiscono al week-end precedente a questo. Spallettone vanta la miglior difesa (7 gol subiti in 13 partite, un terzo di quelle incassate dalla Lazio, sono 21). Il suo Napoli ha tenuto la porta chiusa otto volte, il quadruplo rispetto alla squadra di Sarri (due volte). Maurizio non ha magheggi da fare, spera che la ricarica ultrafast basti per rigenerare la Lazio in meno di tre giorni dopo gli affanni della trasferta a Mosca. Riproporrà Ciro e Pedro, utilizzati part-time a Mosca. Immobile è uscito dopo 65 minuti e due gol, Pedro è entrato nel secondo tempo e ha firmato il tris. Accanto a loro, per la prima volta, non è detto che ci sia Felipe Anderson, in forte flessione. In alternativa può esserci Zaccagni, finalmente in crescita. Fonte: CdS