Mertens, stasera dall’ altra parte, troverà l’ amico Reina

Stasera Mertens si ritroverà contro l’amico Reina, che ha difeso la porta del Napoli fino al 2018, quando in panchina c’era Sarri. Per sostituire Pepe il club azzurro avrebbe preso due portieri, Meret e Ospina. In campionato il tecnico non cambierà, almeno sino a giugno, quando si cercherà di portare a tutti i costi dal Chelsea Kepa. Tocca dunque al 39enne Reina, uno degli ex di questa gara: nel 4-3-3 sulla fascia sinistra ecco Hysaj, passato alla Lazio nella scorsa estate dopo essersi svincolato dal Napoli, anche perché Marusic è tornato dalla Serbia dopo il tampone negativo al Covid, ma per tornare in campo (con l’Udinese) deve prima rifare le visite di idoneità sportiva. Ieri sera infatti il montenegrino non è partito col resto della squadra.

Il Mattino