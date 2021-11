Lorenzo Insigne, tra gli appelli per ricordare Maradona e un tabù da sfatare

Questa sera il Napoli affronterà la Lazio, obiettivo ritrovare il successo, dopo un pari e due sconfitte tra campionato ed Europa League. Prima della gara, ci sarà la cerimonia per presentare la statua di Maradona e nei giorni scorsi c’è stato l’appello di Lorenzo Insigne: “Guagliù, vi aspetto tutti allo stadio. Per ricordare il mito”. Il capitano degli azzurri però al tempo stesso ha un obiettivo stasera, ritornare al gol su azione, com’è stato ricordato ieri in conferenza stampa a mister Spalletti. Manca da tempo il classico “tiro a giro”, ma anche quelle giocate che davvero facevano impazzire la folla partenopea. La buona notizia è che negli ultimi due giorni, Insigne si è allenato con la squadra, assieme a Fabian Ruiz, quindi abili e arruolabili per la sfida agli ex Reina, Hysaj e mister Sarri. Tra l’atro il tecnico della Lazio, lo ha reso un bomber implacabile nella seconda sua stagione sulla panchina del Napoli, ripetendo quella a Pescara in B con mister Zeman. Insomma ritrovarsi proprio contro il grande ex della gara, ma anche nel nome di Diego.

Fonte: A. Giordano CdS