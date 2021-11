LIVE SERIE A – Napoli-Lazio, fissato l’orario della presentazione della statua di Maradona

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Orsato di Schio; Ass1: Mondin; Ass2: Renghetti; IV: Cosso; VAR: Di Paolo; AVAR: Vivenzi

19,04 – La statua di Maradona, la seconda di Stefano Ceci, verrà scoperta alle ore 19,40, con la presenza di Gravina, Infantino e il presidente del Napoli De Laurentiis.

19,00 – La Lazio è arrivata allo stadio Maradona, dove sta testando il terreno di gioco. Indosserà la maglia blu.

17,41 – Il Napoli, in occasione della sfida alla Lazio, indosserà la terza casacca, la Maradona Game a tinte azzurre, per omaggiare il mito di Diego. Prima della sfida la presentazione della statua del “Pibe de Oro”.

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, il Napoli affronterà la Lazio, per la quattordicesima giornata. Gli azzurri cercheranno di riscattarsi, dopo le recenti sconfitte contro Inter e Spartak Mosca, mentre la squadra degli ex Sarri, Reina e Hysaj, vorranno conferme dopo la recente vittoria sul campo della Lokomotiv. Mister Spalletti recupera: Demme, Fabian Ruiz e Insigne, mentre ancora out per infortunio: Anguissa, Ounas e Osimhen, mentre ancora positivi: Zanoli e Politano. In casa biancoceleste, out solo Marusic, anche se da ieri il tampone è tornato negativo. Prima della partita ci sarà l’inaugurazione della seconda statua del “Pibe de Oro”, realizzata dal suo manager Stefano Ceci. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

