E.L. Avversaria Napoli – Leicester incontenibile: Watford ko 4-2

Settimana di grande forza per il Leicester. Dopo la vittoria sul Legia Varsavia in Europa League le Foxes annientano 4-2 Watford nella 13ª giornata di Premier League. Leicester avanti con Maddison, pari del Watford con King su rigore, poi doppietta di Vardy per i padroni di casa, gli ospiti accorciano le distanze con Dennis ma Lookman chiude i giochi regalando la vittoria alla squadra di Rodgers. Con questo successo il Leicester aggancia in classifica il Brighton al nono posto