Le differenze tra Lazio e Napoli: hanno storie concatenate e statistiche opposte

Nelle ultime 10 trasferte di A la Lazio ha ottenuto un solo successo (2 pareggi, 7 sconfitte) e ha sempre subito gol: è da gennaio 2016 che i biancocelesti non arrivano a 11 gare esterne consecutive senza clean sheet in campionato. Il Napoli invece non perde in casa dal gennaio scorso contro lo Spezia (13 vittorie e quattro pareggi, nelle prime sei gare interne di questo campionato gli azzurri hanno collezionato cinque successi e un pareggio subendo soltanto due gol e tenendo quattro volte la porta inviolata). Sarri, dal silenzio, urla fuoco alle polveri. Fonte: CdS